В Украину пришло летнее тепло

В западных, северных и центральных областях местами кратковременный дождь и гроза. На остальной территории синоптики осадков не обещают. Ветер юго-западный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем поднимется до 23-28 градусов выше нуля.

В Киеве сегодня утром и днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 25-27 градусов.

На западе Украины местами кратковременный дождь, утром и днем гроза. Ночью температура воздуха составит 10-16 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 22-29 градусов.

В северных регионах утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 10-16 теплых градусов. Днем потеплеет до 23-28 градусов.

В центре страны сегодня также днем возможны кратковременные дожди и грозы.

Ночью термометры покажут от 11 до 16 градусов тепла. Днем будет от 22 до 28 теплых градусов.

На востоке Украины во вторник сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов.

На юге Украины без осадков. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов. Днем воздух раскалится до 23-30 градусов.

В Крыму также сухо и жарко. Ночью термометры покажут от 11 до 16 теплых градусов. Днем будет от 23 до 28 градуса со знаком плюс.