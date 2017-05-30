В понедельник на Донбассе трое военнослужащих получили ранения

Однако украинские войска держат ее под своим контролем. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, боевики несколько снизили интенсивность применения тяжелого артиллерийского вооружения, но на протяжении прошедших суток российско-террористические бандформирования 50 раз открывали огонь по подразделениям украинских защитников. В результате таких действий было ранено трое наших военных. Вместе с тем в течение суток зафиксировано пять фактов использования противником оружия, запрещенного минскими соглашениями.

Так на Приморском направлении противник 18 раз открывал огонь по оборонным укреплениям сил АТО. Обстреляв из тяжелых артиллерийских систем прошлой ночью наши позиции у Красногоровки, в течение остальных суток боевики открывали огонь из более легкого вооружения. Так, вечером противник из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал опорные пункты украинских подразделений в районе Павлополя, Гнутово, Чермалыка, Новотроицкого, Тарамчука, Березовой и Талаковки. Вблизи Павлополя бандиты также били из минометов калибра 82 мм, а неподалеку Талаковки - из вооружения БМП.

На Донецком направлении было зафиксировано 15 обстрелов. Чаще всего огонь велся в пригороде Авдеевки, где несколько раз использовали минометы калибра 120 мм, 82 мм, гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, под вражескими обстрелами из 82-мм минометов, БМП и пехотного вооружения неоднократно оказывались наши опорные пункты в районе Луганского, что на Светлодарской дуге. Также вечером противник из минометов бил вблизи Зайцево, Верхнеторецкого и Песков.

Луганское направление вчера было обстреляно 17 раз. В частности, после шестич асов вечера и до полуночи бандиты обстреливали украинских воинов, которые держат оборону возле Крымского, Новозвановки, Новоалександровки, Катериновки и станции Донец. Там враг основном применял гранатометы и стрелковое оружие различных калибров.

Напомним, за воскресенье, 28 мая, противник 48 раз открывал огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате таких действий были ранены семь военнослужащих.