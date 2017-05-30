В МИД России прокомментировали последствия введения виз с Украиной

В Министерстве иностранных дел России оценили возможные последствия введения визового режима с Украиной.
Заместитель главы МИД РФ Алексей Мешков заявил, что Россия не исключает факта, что при введении Киевом виз с Россией около 3 миллионов граждан Украины могут отправиться в Европу.
Об этом сообщает РИА "Новости".
Напомним, что ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о необходимости ввести визовый режим с Россией. Он также отметил, что Министерство иностранных дел эту позицию не поддерживает, апеллируя к защите интересов граждан Украины.
Ранее УРА-Информ сообщал, что безвизовый режим с ЕС заработает в ночь с 10 на 11 июня.