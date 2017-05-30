19:22 30.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В МИД России прокомментировали последствия введения виз с Украиной

В Министерстве иностранных дел России оценили возможные последствия введения визового режима с Украиной.

В МИД России прокомментировали последствия введения виз с Украиной

Заместитель главы МИД РФ Алексей Мешков заявил, что Россия не исключает факта, что при введении Киевом виз с Россией около 3 миллионов граждан Украины могут отправиться в Европу.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Напомним, что ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о необходимости ввести визовый режим с Россией. Он также отметил, что Министерство иностранных дел эту позицию не поддерживает, апеллируя к защите интересов граждан Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что безвизовый режим с ЕС заработает в ночь с 10 на 11 июня.


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