В Харькове испортили банкоматы "Сбербанка"

В Харькове три банкомата "Сбербанка" испортили, залив монтажной пеной отверстия для пластиковой карты и выдачи купюр.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского ГУНП.
В сообщении говорится, что правоохранители проводят проверку по факту повреждения банкоматов в центре Харькова.
Сообщается, что работники следственно-оперативной группы опросили свидетелей. Сообщение зарегистрировано в Журнале единого учета правонарушений.
Ранее УРА-Информ сообщал, что Российский "Сбербанк" начал обслуживать клиентов с паспортами "республик".