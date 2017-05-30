16:53 30.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Харькове испортили банкоматы "Сбербанка"

В Харькове три банкомата "Сбербанка" испортили, залив монтажной пеной отверстия для пластиковой карты и выдачи купюр.

В Харькове испортили банкоматы

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского ГУНП.

В сообщении говорится, что правоохранители проводят проверку по факту повреждения банкоматов в центре Харькова.

Сообщается, что работники следственно-оперативной группы опросили свидетелей. Сообщение зарегистрировано в Журнале единого учета правонарушений.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Российский "Сбербанк" начал обслуживать клиентов с паспортами "республик".


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