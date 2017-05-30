13:33 30.05.2017 | Общество | Новости
100166881:nastia

Ураган в Москве унес жизни уже 16 человек

Из-за урагана в Москве погибло уже 16 человек. Около 140 получили травмы и ранения.

Ураган в Москве унес жизни уже 16 человек

Актуальную информацию передает РИА "Новости".

В сообщении говорится, что информацию о жертвах московского урагана в режиме реального времени сообщает представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Также сообщается, что правительство Москвы рассматривает вопрос о денежных компенсациях семьям погибших во время урагана в столице.

Отмечено, что размер выплат на каждую семью может составить 1 млн рублей.

Напомним, в понедельник на Москву обрушился шквалистый ветер с порывами до 28 м/с и ливень. В результате чего пострадало не менее 140 человек.

Ранее УРА-Информ сообщал, что ураган произошел под Одессой в Затоке. Есть погибшие. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив