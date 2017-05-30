Террористы создают видимость отличной экипировки, - разведка

Это необходимо для предотвращения практики так называемых "каруселей". Так, при разнообразных проверках военные делают фотоснимок каждого бойца - для того, чтобы предотвратить практику "каруселей" – это когда спецподразделениями создается внешняя видимость отменной экипировки личного состава.

Об этом сообщает 30-го мая ГУ разведки украинского Минобороны в соцсетях. При проверках делаются фото военных – чтобы избежать такой практики, когда специально ранее подготовленные подразделения идут с одной позиции к другой – чтоб показать экипировку всего личного состава.

Как сообщал УРА-Информ, террористы обстреляли в Новолуганском с/х предприятие.