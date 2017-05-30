12:26 30.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100166867:mysnichenko

Террористы создают видимость отличной экипировки, - разведка

Офицеры в ходе разнообразных проверок на Донбассе делают фото каждого военного.

Террористы создают видимость отличной экипировки, - разведка

Это необходимо для предотвращения практики так называемых "каруселей". Так, при разнообразных проверках военные делают фотоснимок каждого бойца - для того, чтобы предотвратить практику "каруселей" – это когда спецподразделениями создается внешняя видимость отменной экипировки личного состава.

Об этом сообщает 30-го мая ГУ разведки украинского Минобороны в соцсетях. При проверках делаются фото военных – чтобы избежать такой практики, когда специально ранее подготовленные подразделения идут с одной позиции к другой – чтоб показать экипировку всего личного состава.

Как сообщал УРА-Информ, террористы обстреляли в Новолуганском с/х предприятие.


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