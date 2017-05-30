САП готовит заочный суд над Онищенко

Следователи Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы НАБУ завершили вручения обвинительных актов. Во вторник, 30 мая, они будут направлены в суд.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба САП. Там также отметили, что более трех месяцев сторона защити знакомилась с материалами дела и вчера прокурором САП утвержден составленный детективами обвинительный акт.

Подозреваемым, а с сегодняшнего дня - обвиняемым, прокуратура инкриминирует преступления, предусмотренные рядом статей Уголовного Кодекса Украины. Речь идет о участии в преступной организации, созданной Александром Онищенко с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, а также завладение имуществом ПАО "Укргаздобыча" в особо крупных размерах путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением, - пояснили в ведомстве.

При этом в САП считают, что подозреваемые также принимали участие в отмывании денег, полученных преступным путем. На очереди еще девять подозреваемых, которые находятся в розыске, в том числе и сам Онищенко. По всем этим лицам в ближайшее время будет подано ходатайство о специальном досудебном расследовании, - рассказали в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Александра Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания " газовой схемы". По предварительным данным, в результате разоблаченной схемы государству был нанесен ущерб на сумму три миллиарда гривен, из которых 1,6 миллиардов - это средства, полученные от перепродажи газа посредниками и выведенные через фиктивные предприятия, 1,3 миллиарда - это неоплаченная сумма ренты за пользование недрами. 5 июля Верховная Рада сняла неприкосновенность с Онищенко, а также дала разрешение на его арест. Однако он успел сбежать в Великобританию.