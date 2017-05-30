Полторак подписал указ о призыве на военную службу офицеров запаса

Соответствующий приказ будет отправлен в Минюст. Кроме того, срок призыва составляет 18 месяцев.

По словам Артеменко, на военную службу могут быть призваны лица в возрасте до 43 лет, которые прошли полный курс военной подготовки по программе офицеров запаса и закончили военные кафедры. Также офицеры не будут привлекаться к силам АТО без их личного согласия.

Помимо этого, они должны иметь высшее образование не ниже квалификационного уровня бакалавр.

Стоить отметить, что Вооруженным силам Украины должно быть присвоено первичное офицерское звание.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр обороны Украины Степан Полторак принял решение увеличить финансирование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.