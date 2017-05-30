Полиция задержала декана Уманского национального университета садоводства

Чиновник попался на взятке в три тысячи гривен. Такую сумму он потребовал за содействие студенту в сдаче экзаменационной сессии.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, в понедельник, 29 мая, благодаря слаженной работе местной прокуратуры и полиции во время получения части денег в сумме двух тысяч гривен.

По данному факту открыто уголовное дело по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины Принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Сейчас решается вопрос об уведомлении лицу о подозрении и избрании ему меры пресечения, - заявили в пресс-службе, добавив, что указанная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в Ровно сотрудники Службы безопасности Украины совместно поймали на взятке двух полицейских.