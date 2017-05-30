Полиция Ровенской области у местных жителей изъяли более ста килограммов янтаря - ФОТО

Правоохранители совместно с сотрудниками прокуратуры провели ряд обысков в одном из домохозяйств на территории села Обаров. Тут были обнаружено камни янтаря-сырца массой 113 килограммов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины. Согласно сообщению полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем. Сейчас стоимость изъятого камни янтаря устанавливается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ровенской области прокуратура совместно с полицией разоблачили группу лиц, которые организовали незаконную схему добычи янтаря. Во время обыска у них было изъято почти полтонны солнечного камня.