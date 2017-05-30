Полиция Львовской области раскрыла контрабанду янтаря - ФОТО

Дельцы обрабатывали солнечный камень и, скрывая от таможенного контроля, автомобилями переправляли его за границу. Как сообщает пресс-служба СБУ, следователи отрабатывали ранее открытое уголовного дело и установили, что янтарь во Львов поступал с территории Ровенской области.

Оперативникам удалось задержать курьера в райцентре под Львовом и изъяли у него сто килограммов необработанного камня.

Во время обысков по месту сотрудники спецслужбы обнаружили янтарные плиты весом пятнадцать килограммов, одиннадцать килограммов готовых изделий и заготовок, оборудование для обработки камня. Изъятые камни отправлены на экспертизу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Пресс-служба прокуратуры Волынской области сообщила информацию об изъятии на Волыни 400 килограммом янтаря. Солнечный камень незаконно обрабатывался в подпольных цехах.