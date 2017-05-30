Погода в деловых столицах на 30 мая от Первого делового - ВИДЕО

Только в Милане небо будет весь день ясным. Тут температура воздух на протяжении для будет самой высокой в Европе. Столбики термометров в итальянском городе поднимутся до отметки в 29 градусов выше нуля.

В Брюсселе и Амстердаме пройдут дожди. Столбики термометров тут покажут 22 и 27 градусов тепла соответственно .

В Нью-Йорке синоптики обещают 25 градусов тепла, а в Мексике и Торонта также сегодня будет идти дождь и температура воздуха составит около 18 градусов тепла. При этом в Вашингтоне будет сухо, но температура воздуха тут буде самой низкой и составит 17 градусов.

В Дели сегодня настоящая жара. Тут столбики термометров поднимутся до 39 градусов выше нуля. В Токио, Пекине и Сеуле во вторник будет облачно, а средняя температура воздуха тут составит 19-25 градусов тепла.

В Дубае и Амстердаме также солнечно и жарко. Температура воздуха тут достигнет отметки в 38-42 градуса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня утром и днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 25-27 градусов.