Около 100 иностранцев проходят военную службу в Украине – Минобороны

Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко во время брифинга.

В сообщении говорится, что в настоящее время в Вооруженных силах Украины проходят военную службу около 100 иностранцев. Это преимущественно граждане Белоруссии, Грузии, Литвы, Молдовы и России.

Также в сообщении отмечено, что денежное обеспечение иностранцев не отличается от военнослужащих-граждан Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что украинские военные примут участие в многонациональных учениях в Германии.