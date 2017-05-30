15:47 30.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Около 100 иностранцев проходят военную службу в Украине – Минобороны

В Вооруженных силах Украины служат около 100 иностранных граждан.

Около 100 иностранцев проходят военную службу в Украине – Минобороны

Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко во время брифинга.

В сообщении говорится, что в настоящее время в Вооруженных силах Украины проходят военную службу около 100 иностранцев. Это преимущественно граждане Белоруссии, Грузии, Литвы, Молдовы и России.

Также в сообщении отмечено, что денежное обеспечение иностранцев не отличается от военнослужащих-граждан Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что украинские военные примут участие в многонациональных учениях в Германии. 


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