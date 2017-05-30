Количество пострадавших от урагана в Москве превысило 130 человек

При этом местные власти утверждают, что это приблизительные данные. Как сообщает российское издание ТАСС, ссылаясь на источники в экстренных службах столицы, именно столько человек обратились к врачам за помощью.

Вместе с тем ураган унес жизни 13 человек. В свою очередь синоптики вчера вечером повысили уровень погодной опасности в столице до "оранжевого", утверждая, что вероятность повторения стихийного бедствия возможна.

При этом городское власти уже подсчитали последствия урагана и сообщили, что более 30 тысяч человек из Тульской, Московской и Рязанской областей остались без электроснабжения. Восстановительные работы запланированы на восемь часов утра.

По словам мэра Москвы Сергея Собянинпа по масштабам ущерба удар стихии стал беспрецедентным в новейшей истории города.

Такого бедствия на моей памяти не было, с таким количеством погибших и пострадавших, - сказал он, добавив, что по состоянию на утро вторника, 30 мая, в Москве по предварительным данным, ураган повалил 3,5 тысяч деревьев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее говорили об 11 погибших и 40 получивших ранения в результате урагана в столице Российской Федерации Москве.