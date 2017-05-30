Как подобрать оптимальный ИБП?

Эксперты гипермаркета безопасности «Безпека-Шоп» рассказывают, как подобрать источник бесперебойного питания, и какие модели востребованы среди покупателей.

Разнообразие моделей на рынке

Первое и самое важное — тип устройства. На рынке представлены модели, основанные на двух различных технологиях:

· с импульсным стабилизатором;

· трансформаторные.

Наиболее простой и популярный вариант — первый. Как правило, они легкие, компактные и недорогие. Диапазон входного напряжения — 187–245 В. Устройства используются преимущественно с маломощными приборами: радиоприемниками, системами охраны и видеонаблюдения. Среди наиболее популярных моделей можно выделить Full Energy BBGP-123 и Geos ББП-123L.

Представленные во второй группе товаров блоки с трансформатором — это практически «золотой эталон». Такой источник бесперебойного питания не создает помех и имеет простую электросхему. Линейные ИБП с номинальной силой выходного тока до 2–3 А относительно недорогие, а блоки же с силой тока от 3 А и выше уже принадлежат к высшей стоимостной категории. Недостатки — большие габариты, вес и не очень высокий КПД. В этой категории среди покупателей популярны модели PRC PSU 3AT, Yli Electronic ABK-902-12-3.

Мощность устройства

Все источники бесперебойного питания рассчитаны на определенную мощность работы. В этом плане все достаточно просто: для выбора оптимальной модели ИБП необходимо суммировать мощность всех устройств, которые будут запитываться, и добавить к ней еще 30 % сверху для уверенности. В каталоге гипермаркета безопасности https://www.bezpeka-shop.com/ представлен широчайший выбор ИБП разного типа и мощности.

Сила тока

ИБП различаются и по силе тока. Чтобы определить подходящий уровень, необходимо суммировать показатель силы тока каждого потребителя электроцепи. Среднестатистическая охранная система требует около 2 А. А вот для систем свыше 2 А есть резон предусмотреть два ИБП.

Время автономной работы

ИБП имеют пороговое значение емкости аккумуляторной батареи. Это значение должно соответствовать запросам электроцепи. Рассчитывается время автономной работы по формуле: А = 1,3 * Iр * t. 1,3 — коэффициент отдачи заряда АКБ (аккумуляторные батареи способны отдавать до 70 % емкости). Iр — сила тока, необходимая для запитки системы без наличия бытовой электросети. t — необходимое время автономной работы.