ГПУ подала апелляцию на решение суда по Антипову

Тогда суд отпустил его под залог в размере 15 миллионов гривен. Об этом сообщил журналистам представитель прокуратуры.

По его словам, апелляционная жалоба зарегистрирована в понедельник.

Напомним, Печерский суд отпустил под залог в размере 15 миллионов гривен бывшего начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Александра Антипова, у которого во время обыска нашли 3,8 миллиона долларов наличными.

Как сообщал УРА-Информ, министр внутренних дел Арсен Аваков выразил возмущение решением суда. По его словам, Антипову инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим министром Миндоходов и сборов Клименко - так называемых "налоговых площадках".