ГПУ подала апелляцию на решение суда по Антипову

Генеральная прокуратура Украины в понедельник, 29 мая, подала апелляционную жалобу на решение Печерского суда города Киева, который отказался арестовать бывшего начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Александра Антипова.
Тогда суд отпустил его под залог в размере 15 миллионов гривен. Об этом сообщил журналистам представитель прокуратуры.
По его словам, апелляционная жалоба зарегистрирована в понедельник.
Напомним, Печерский суд отпустил под залог в размере 15 миллионов гривен бывшего начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Александра Антипова, у которого во время обыска нашли 3,8 миллиона долларов наличными.
Как сообщал УРА-Информ, министр внутренних дел Арсен Аваков выразил возмущение решением суда. По его словам, Антипову инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим министром Миндоходов и сборов Клименко - так называемых "налоговых площадках".