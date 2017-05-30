16:09 30.05.2017 | Общество | Новости
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Число жертв взрыва в Багдаде увеличилось до 23 человек

Число жертв после взрыва в Багдаде увеличилось. На данный момент насчитывается 23 погибших.

Число жертв взрыва в Багдаде увеличилось до 23 человек

Об этом сообщает Reuters.

В сообщении говорится, что автомобиль со взрывчаткой взорвался возле популярного магазина мороженого в коммерческом районе Каррада, погибли по меньшей мере 13 человек и получили ранения 40 человек. Через несколько часов после того, второй взрыв убил десять человек и ранил еще 44 у правительственного офиса в районе Каркх.

Таким образом от взрыва погибли 23 человека и около 90 человек получили ранения.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Багдаде взорвался второй заминированный автомобиль.


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