Число жертв взрыва в Багдаде увеличилось до 23 человек

Об этом сообщает Reuters.

В сообщении говорится, что автомобиль со взрывчаткой взорвался возле популярного магазина мороженого в коммерческом районе Каррада, погибли по меньшей мере 13 человек и получили ранения 40 человек. Через несколько часов после того, второй взрыв убил десять человек и ранил еще 44 у правительственного офиса в районе Каркх.

Таким образом от взрыва погибли 23 человека и около 90 человек получили ранения.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Багдаде взорвался второй заминированный автомобиль.