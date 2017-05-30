Аваков заверил, что преступность в Киевской области упала на 20%

Этот уровень еще не является удовлетворительным, но по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года это уже лучше. Об этом во вторник, 30 мая, открывая сервисный центр Министерства внутренних дел в городе Белая Церковь Киевской области, заявил глава ведомства Арсен Аваков.

Он также заверил, что возросло раскрытие преступлений, в том числе тяжких, убийств и ограблений. Пик преступности наблюдался в прошлом году, но октября 2016 ситуация постоянно улучшается. Я думаю, что мы исходим из самой низкой точки и идем вверх, - пояснил министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник утром, 30 мая, в Киеве неизвестный застрелил мужчину. Убийство произошло в Дарницком районе. Стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле "Audi" красного цвета. Жертвой нападения стал бывший исполняющий обязанности директора предприятия"Укрспирт" Виктор Панков.