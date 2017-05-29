Защита Януковича требуют генпрокурора в суд - ВИДЕО, ФОТО

Председательствующий судья Владислав Девятко объявил, что результаты назначенной экспертизы по установлению вмешательства в судебную систему по назначении коллегии судей не зафиксировано.

Вместе с тем защита Януковича, в свою очередь, попросила суд разъяснить, как будет проводиться видеоконференция, а также потребовала обеспечить явку в суд генерального прокурора Украины Юрия Луценко для обеспечения принципа состязательности процесса в связи с высказанным генпрокурором желанием поддерживать государственное обвинение. По словам адвоката Виталия Сердюка, защита считает, что объявленная позиция генпрокурора является его абсолютным правом и поэтому явка Луценко должно быть обеспечена.

Он также заявил, что Янукович готов дать показания только после соблюдения всех формальностей. Защита передала заявление беглого президента на имя председательствующего судьи, в котором, в частности, сказано, что дело, которое рассматривается против него, он расценивает исключительно как способ политического преследования и сведения личных счетов.

Я готов и хочу участвовать в его рассмотрении в суде. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам обязывает государств-участников оказывать друг другу самую широкую взаимную помощь по уголовным делам, - говорится в заявлении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Янукович обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного Кодекса Украины Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям, Государственная измена и Ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий.