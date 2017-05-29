Во Львове мусор не вывезен с 25% площадок

Это 25% общего количества площадок в городе. Об этом сообщает управление жилищным хозяйством Львовской городской рады.

Согласно сообщению, в Железнодорожном районе не вывезен мусор с 12 площадок, в Сиховском - с 91, во Франковском - с 93, в Шевченковском - с 105, в Лычаковском - с девяти площадок. При этом по данным городской рады, полностью от мусора очищены только площадки Галицкого района.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле села Бузовая Киево-Святошинского района заметили грузовики с нелегальными бытовыми отходами из Львова.

Машины остановили неравнодушные люди и вызвали правоохранителей. Кроме того, на месте происшествия собрались возмущенные местные жители, которые угрожали водителям.