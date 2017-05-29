В Забайкалье бушуют лесные пожары

По состоянию на утро понедельника, 29 мая, на территории лесного фонда Забайкальского края зафиксировано семь действующих лесных пожаров. Как сообщают РИА "Новости", пожары в настоящее время бушуют в Акшинском, Красночикойском, Киринском, Петровск-Забайкальском, Читинском районах вблизи населенных пунктов Акша, Ядрихино, Букукун, Надежный, Новопавловка, Хохот и Гонгота.

Кроме того, в Улетовском районе вблизи населенного пункта Горный действует пожар на площади 600 гектаров. В месте с тем в российском Министерстве чрезвычайных ситуаций заверили, что угрозы населенным пунктам нет.

В то же время, по данным ведомства, пять лесных пожаров разгорелись в Дульдургинском, Красночикойском, Петровск-Забайкальском, Улетовском районах вблизи населенных пунктов Бальзино, Большая Речка, Большакова, СОХОТ и Николаевское, однако они уже локализованы.

Сейчас потушить возгорание пытаются 403 человека и 61 единица техники. Мониторинг с воздуха осуществляют пять вертолетов, - заверили в МЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате пожаров в Красноярском крае сгорело 130 домов, более 500 человек лишились домов.