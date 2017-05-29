В воскресенье в зоне АТО ранены семь украинских воинов - ВИДЕО

С наступлением сумерек противник дважды из крупнокалибереных минометов обстреляли позиции ВСУ на подступах к Красногоровке. Из минометов калибра 82-мм боевики обстреливали украинских воинов в районе Марьинки и Чермалыка. Возле Широкино, Водяного, Павлополя, Гнутово и Новтроицкого в темное время суток боевики неоднократно применяли против украинских защитников гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и различные системы стрелкового оружия.
На донецком направлении до полуночи чаще всего боевики вели огонь по опорным пунктам возле пригорода Авдеевки. Тут огонь в основном велся из гранатометов и стрелкового оружия.
На луганском направлении зафиксировано десять фактов использования боевиками оружия, половина из них - в темное время суток.
Напомним, в результате обстрела боевиками города Красногоровка Донецкой области повреждено 29 знаний. Разрушены школа и больница. Ранения получили восемь человек.