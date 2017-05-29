В воскресенье в зоне АТО ранены семь украинских воинов - ВИДЕО

Только за прошедшие сутки, воскресенье, 28 мая, противник 48 раз открывал огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате таких действий были ранены семь военнослужащих.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-службы штаба АТО, по состоянию на утро понедельника обстановка на Донбассе остается сложной, однако контролируемой украинским защитниками. Так, по данным штаба, на приморском направлении боевики 20 раз открывали огонь по оборонным укреплениям сил АТО.

С наступлением сумерек противник дважды из крупнокалибереных минометов обстреляли позиции ВСУ на подступах к Красногоровке. Из минометов калибра 82-мм боевики обстреливали украинских воинов в районе Марьинки и Чермалыка. Возле Широкино, Водяного, Павлополя, Гнутово и Новтроицкого в темное время суток боевики неоднократно применяли против украинских защитников гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и различные системы стрелкового оружия.

На донецком направлении до полуночи чаще всего боевики вели огонь по опорным пунктам возле пригорода Авдеевки. Тут огонь в основном велся из гранатометов и стрелкового оружия.

На луганском направлении зафиксировано десять фактов использования боевиками оружия, половина из них - в темное время суток.

Напомним, в результате обстрела боевиками города Красногоровка Донецкой области повреждено 29 знаний. Разрушены школа и больница. Ранения получили восемь человек.