11:18 29.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине за неделю произошло около 1500 пожаров

В нашей стране в течение семи последних дней возникло около полутора тысяч возгораний.

В Украине за неделю произошло около 1500 пожаров

В результате данных пожаров в итоге погибло 20-ть человек. Эти сведения распространили в пресс-службе ГСЧС. Согласно данным – в течение недели спасателям удалось спасти 72-ух граждан при пожарах. Кроме того, получилось предотвратить уничтожение около 350-ти зданий, а также 41 единицы разной техники.

Убытки же от возникших возгораний составили более пяти миллионов гривен. За неделю спасатели выполнили примерно 290 выездов на происшествия такого рода.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в марте месяце 2017-го года возникло возгорание многоэтажного дома.


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