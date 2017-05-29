В Украине за неделю произошло около 1500 пожаров

В результате данных пожаров в итоге погибло 20-ть человек. Эти сведения распространили в пресс-службе ГСЧС. Согласно данным – в течение недели спасателям удалось спасти 72-ух граждан при пожарах. Кроме того, получилось предотвратить уничтожение около 350-ти зданий, а также 41 единицы разной техники.

Убытки же от возникших возгораний составили более пяти миллионов гривен. За неделю спасатели выполнили примерно 290 выездов на происшествия такого рода.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в марте месяце 2017-го года возникло возгорание многоэтажного дома.