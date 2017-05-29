11:39 29.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В течение суток 30 тысяч граждан пересекли КПВВ

В течение прошлых 24-ех часов сквозь КПВВ прошло около 30-ти тысяч граждан.

В течение суток 30 тысяч граждан пересекли КПВВ

Так, сквозь пропускные пункты для въезда и выезда, которые находятся в местах проведения АТО, прошло примерно 30,5 тысячи граждан, а также примерно 4500 авто. Такое сообщение поступило от ГПСУ сегодня – 29 мая.

Так, поток транспорта 28-го мая фиксировали на уровне позапрошлых суток. В частности, сквозь пункт Майорское прошло за сутки 800 примерно авто и примерно 6900 граждан. Через пункт Новотроицкое – около 6-ти тысяч человек и 1200 авто.

Как сообщал УРА-Информ, ранее пропуск граждан в пункте "Марьинка" был восстановлен – рассказывали пограничники около пяти дней назад.


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