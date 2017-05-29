В понедельник в Украине будет сухо и жарко

В этот день синоптики дождей не обещают. Ветер преимущественно юго-западный, ночью в южной части северный, 5-10 метров за секунду. Температура воздуха днем поднимется до 23-28 градусов выше нуля.

В Киеве сегодня осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит 12-14 градусов. Днем воздух прогреется до 25-27 градусов.

На западе Украины также без осадков, однако утром местами возможен туман. Ночная температура воздуха составит 7-13 теплых градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 22-28 градусов.

На севере страны в понедельник сухо и тепло. Ночью термометры покажут от 7 до 14 градусов. Днем будет от 22 до 28 градусов тепла.

В центре страны без осадков. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов. Днем потеплеет до 22-27 градусов.

На востоке Украины сегодня без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов тепла. Днем будет от 21 до 26 градусов со знаком плюс.

На юге также сухо и тепло. Ночью температура воздуха составит 9-15 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 22-28 градусов.

В Крыму осадов также не предвидится. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов выше нуля. Днем будет от 22 до 27 градусов тепла.