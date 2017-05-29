09:19 29.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Лондоне прошел марш украинцев в вышиванках - ФОТО

В центре Лондона – на Трафальгарской площади - больше двухсот украинцев приняли участие в марше вышиванок.

В Лондоне прошел марш украинцев в вышиванках - ФОТО

Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании в Facebook. 

Как отмечается, День вышиванки стал современным модным трендом в мире.

Таикм образом, украинцы решили продемонстрировать британцам и миру украинскую национальную одежду, традиции и культуру.

В связи с этим наши соотечественники устроили в Лондоне марш вышиванок.

Среди участников мероприятия были люди в вышиванках, некоторые несли в руках желтые и голубые шарики - в цветах украинского флага.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в честь Дня города прошел 19-й Мегамарш вышиванок. Участие в нем принимали около 400 человек.


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