В Лондоне прошел марш украинцев в вышиванках - ФОТО

Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании в Facebook.

Как отмечается, День вышиванки стал современным модным трендом в мире.

Таикм образом, украинцы решили продемонстрировать британцам и миру украинскую национальную одежду, традиции и культуру.

В связи с этим наши соотечественники устроили в Лондоне марш вышиванок.

Среди участников мероприятия были люди в вышиванках, некоторые несли в руках желтые и голубые шарики - в цветах украинского флага.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в честь Дня города прошел 19-й Мегамарш вышиванок. Участие в нем принимали около 400 человек.