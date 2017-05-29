09:52 29.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Красногоровку направили охранять порядок КОРД - ФОТО

В обстрелянную вчера боевиками Красногоровку направили спецподразделение полиции КОРД.

В Красногоровку направили охранять порядок КОРД - ФОТО

Они будут охранять порядка и оказывать помощь гражданам. Об этом в воскресенье вечером, 28 мая, сообщил глава областного управления Национальной полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его словам, сейчас в городе среди населения паники нет. Ситуация находится полностью под контролем полиции и военных, - заверил он.

Напомним, в результате обстрела Красногоровки восемь местных жителей получили ранения и травмы. Из-за повреждения водовода большая часть города осталась без воды.

Повреждена также городская канализацию. В результате обстрела частично разрушена больница, школа и частные дома.

Как сообщал УРА-Информ, вечером 28 мая водоснабжение в Красногоровке было полностью восстановлено.


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