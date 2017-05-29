13:34 29.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Харькове пенсионер выпил клей, чтобы покончить с собой

Вчера одной из больниц Харькова скончался пенсионер, который совершил суицид, выпив клей для пластмассы.

В Харькове пенсионер выпил клей, чтобы покончить с собой

Об этом сделал сообщение харьковский портал 057.ua.

В сообщении говорится, что в данный момент правоохранители Харькова устанавливают обстоятельства отравления пенсионера клеем для пластмассы. 

В полиции сообщают, что происшествие произошло 28 мая около 16 часов. 69-летний мужчина скончался в больнице, куда его доставили в тяжелом состоянии с предварительным диагнозом - суицидальное отравление дихлоретаном.

Правоохранители также отметили, что по словам родственников потерпевшего, он злоупотреблял спиртными напитками и неоднократно высказывал желание покончить жизнь самоубийством.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Киевщине 2,3 тысячи граждан стали жертвами отравления алкоголем.


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