В Харькове пенсионер выпил клей, чтобы покончить с собой

Об этом сделал сообщение харьковский портал 057.ua.

В сообщении говорится, что в данный момент правоохранители Харькова устанавливают обстоятельства отравления пенсионера клеем для пластмассы.

В полиции сообщают, что происшествие произошло 28 мая около 16 часов. 69-летний мужчина скончался в больнице, куда его доставили в тяжелом состоянии с предварительным диагнозом - суицидальное отравление дихлоретаном.

Правоохранители также отметили, что по словам родственников потерпевшего, он злоупотреблял спиртными напитками и неоднократно высказывал желание покончить жизнь самоубийством.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Киевщине 2,3 тысячи граждан стали жертвами отравления алкоголем.