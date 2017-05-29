В Днепре появились ядовитые пауки

Об этом сообщила местная газета Днепр вечерний.

В сообщении говорится, что пауки похожи на птицеедов. Их размеры уступают тропическим братьям, но укусы также весьма болезненны. Ведь они - ближайшие родственники опаснейшего австралийского буйного паука.

Сообщается, что такие пауки чрезвычайно редкие. Однако на Днепропетровщине они обитают в степных участках практически по всей территории области.

В связи с вышеуказанным жителей Днепропетровской области призывают быть внимательными за городом, в лесной и степной местности.

Ранее УРА-Информ сообщал, что украинский Человек-паук сделал в Берлине патриотичный снимок с 30-метровой высоты.