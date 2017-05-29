В Австралии акула запрыгнула в рыбацкую лодку

Сообщение об этом передал ВВС Украина.

В сообщении говорится, что 73-летний Терри Селвуд рыбачил на своем привычном месте в Новом Южном Уэльсе, когда внезапно акула длиной 2,7 м запрыгнула в его 5-метровую лодку. В результате она задела его своим грудным плавником. От чего мужчина упал с ног. Тогда акула и совершила нападение на рыбака.

Сообщается, что когда спасатели нашли рыбака, он стоял на одной стороне лодки весь в крови..

Как отметил сам рыбак, это была его самая драматичная встреча с акулой 60 лет рыболовства.

Ранее УРА-Информ сообщал, что дикий кабан спровоцировал смертельное ДТП на Киевщине.