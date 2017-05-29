04:30 29.05.2017 | Общество | Новости
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В Албании на митинге отравились 70 человек

В Албании около 70-ти граждан недавно обращались за помощью по причине отравления.

В Албании на митинге отравились 70 человек

Так, людям понадобилась помощь медиков по итогам их участия в митинге оппозиции. Про это передали местные СМИ. Согласно данным – у людей были выявлены симптомы отравления, раздражение кожи, усложненное дыхание.

Пострадавшие рассказали о том, что ранее заметили “белый порошок”, что был высыпан прямо в воздух около лидера оппозиции прямо во время митинга. Медики говорят, что угрозы жизни пострадавших нет.

Как сообщал УРА-Информ, в Симферополе весной по итогам отравления были отправлены в больницу шесть учеников. Дети, как оказалось, отравились клофелином.


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