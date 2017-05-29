02:30 29.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Администрации Президента покажут детские рисунки

Глава украинского государства П. Порошенко уже оценил ход подготовки к празднованию Дня защиты детей.

В Администрации Президента покажут детские рисунки

Так, сейчас в честь Дня защиты детей в президентской Администрации готовятся представить выставку детских рисунков. Выставка должна будет открыться первого июня – отметили в представительстве президента.

Порошенко также уже встретился и с детьми, которые учатся в художественных школах – с теми, чьи работы покажут на выставке. Это – в том числе и дети из тех семей, которые оказались вынуждены переехать с территории Донбасса в столицу.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в 2017-ом году открылась книжная выставка под названием Киевская весна.


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