Урожай в Украине уменьшится из-за заморозков

В сообщении говорится, что прогноз урожая ягод и фруктов сократился до 1,76 миллиона тонн с 2,47 миллиона тонн.

Сообщается, что майские морозы, наблюдавшиеся почти на всей территории Украины, нанесли значительный ущерб плодово-ягодным культурам и винограду. По данным пресс-службы министерства, наибольший вред морозы причинили косточковым культурам (вишня, черешня, абрикосы, персики, слива).

Однако отмечается, что планируется собрать 33,3 тысячи тонн абрикосов, 9,7 тыс. тонн персика и нектарина (против ранее ожидаемых 71 тысячи тонн и 18 тысяч тонн соответственно).

По данным министерства, наиболее серьезный урон получат аграрии Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Житомирской областей. Также непростая ситуация наблюдается в Волынской, Ривненской и Львовской областях.

Ранее УРА-Информ сообщал, что из-за заморозков Украина потеряет миллион тонн фруктов.