Террористы вскоре начинают призыв на военную службу

Таким образом – с июня на Донбассе стартует спецпризыв на воинскую службу сотрудников воинских сфер деятельности, имеющих боевой опыт. Про это передали в разведке Минобороны страны.

Российское командование хочет устроить спецпризыв – на Донетчине и на Луганщине – специально для воинских специальностей с опытом такой деятельности. Например – инженеры, а также из артиллерийских подразделений или отделений связи. Возраст и здоровье таких призывников значения не имеет.

Как сообщал УРА-Информ, В. Муженко подчеркнул, что в ВСУ хотят активнее останавливать кровопролитие, в т.ч. и на Донбассе.