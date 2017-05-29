12:29 29.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Террористы вскоре начинают призыв на военную службу

Представители командования ОРДЛО уже выступили инициаторами организации на Донбассе спецпризыва на воинскую службу.

Террористы вскоре начинают призыв на военную службу

Таким образом – с июня на Донбассе стартует спецпризыв на воинскую службу сотрудников воинских сфер деятельности, имеющих боевой опыт. Про это передали в разведке Минобороны страны.

Российское командование хочет устроить спецпризыв – на Донетчине и на Луганщине – специально для воинских специальностей с опытом такой деятельности. Например – инженеры, а также из артиллерийских подразделений или отделений связи. Возраст и здоровье таких призывников значения не имеет.

Как сообщал УРА-Информ, В. Муженко подчеркнул, что в ВСУ хотят активнее останавливать кровопролитие, в т.ч. и на Донбассе.


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