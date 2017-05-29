22:15 29.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд арестовал часть имущества Мартыненко - СМИ

Часть имущества бывшего народного депутата Николая Мартыненко арестована.

Суд арестовал часть имущества Мартыненко - СМИ

По заявлению Специализированной антикоррупционной прокуратуры суд арестовал квартиру, автомобиль и банковские счета. Соответствующее решение было вынесено судом несколько дней назад.

Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает портал Цензор.НЕТ, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах. Согласно данным ресурса, сам документ еще не готов.

При этом в САП эту информацию не подтвердили, однако и не опровергли, подчеркнув, что пока текст решения суда в их распоряжение не поступал.

Напомним, 12 мая суд подтвердил меру пресечения Мартыненко в виде взятия на поруки.

Как сообщал УРА-Информ, суд отказался арестовать его недвижимость и авто.


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