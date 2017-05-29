Семь преимуществ "Домашнего интернета" от "Киевстар"

Домашнее ТВ

Все пользователи "Домашнего интернета" имеют возможность подключить услугу интернет-телевидения "Домашнее ТВ". С ней вы сможете просматривать более 100 украинских и зарубежных каналов в цифровом и HD-качестве на 4 экранах одновременно (например, на телевизоре, планшете, компьютере и мобильном телефоне). Помимо этого, после подключения "Домашнего ТВ" вы можете получить доступ к огромной видеобиблиотеке, включающей тысячи популярных фильмов и сериалов как отечественного, так и зарубежного производства.

Современные технологии

Чаще всего украинские интернет-провайдеры используют для передачи сигнала кабель "витая пара". А вот компания "Киевстар" с недавних пор перешла на самую прогрессивную технологию FTTB ("Оптика в дом"), предусматривающую подключение к интернету через оптоволоконный кабель. В сравнении с «витой парой», оптоволокно обеспечивает значительно более стабильное и качественное соединение.

Высокая скорость

Максимальная скорость "Домашнего интернета" от "Киевстар" достигает 300 Мбит/сек. При такой пропускной способности канала на загрузку из сети файла размером 1 ГБ вы потратите всего лишь 27 секунд!

В отличие от множества других провайдеров, "Киевстар" обеспечивает одинаковую скорость как для скачивания данных на компьютер, так и для их загрузки в интернет. Это гарантирует отсутствие перебоев с процессами, требующими высокой скорости исходящего соединения (например, общением по видеосвязи).

Простое управление

Для контроля расходов, получения интересующей вас информации и заказа любых услуг достаточно выполнить вход в систему "Мой Киевстар" на официальном сайте провайдера или открыть одноименное приложение на смартфоне.

Бесплатное подключение

Подключение "Домашнего интернета" от "Киевстар" не предусматривает никаких скрытых платежей. Вы оплачиваете исключительно абонентскую плату плюс стоимость дополнительно заказанных услуг (при желании).

Круглосуточная поддержка

Если у вас возникнут проблемы с интернетом (например, перебои соединения) или если вы захотите получить консультацию по интересующему вас вопросу, связаться с экспертом "Киевстар" можно в любое время суток.

Скидка на роутер

Купите Wi-Fi роутер при подключении "Домашнего интернета", и "Киевстар" вернет вам часть его стоимости путем предоставления ежемесячной скидки на интернет. К примеру, при покупке роутера D-Link DIR-825 в рамках услуги "Роутер Про" за 1000 грн вы получите скидку на абонплату в размере 20 грн на 25 месяцев. Таким образом, роутер обойдётся вам в 2 раза дешевле своей реальной цены.