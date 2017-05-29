С неподконтрольных территорий было вывезено почти 12 миллионов тонн угля

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В сообщении говорится, что расчеты за перевозку грузов осуществлялись только на подконтрольной украинской власти территории, перемещение грузов происходило через контрольные пункты въезда/выезда и в соответствии с порядком, который был утвержден приказом первого заместителя руководителя Антитеррористического центра при СБУ. Кроме того, в "Укрзализныци"сообщили, что с марта 2017 перевозки грузов железнодорожным транспортом между контролируемой и временно неподконтрольной территориями не производится, согласно решению СНБО.

Касательно блокада активистами железнодорожного сообщения с оккупированными территориями, которая началась в конце января 2017 года сообщается, что на сегодня Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности.

Ранее УРА-Информ сообщал, что, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, блокада "загоняет" металлургов в тупик, им приходится покупать уголь у России.