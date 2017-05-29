Путин предоставляет большую опасность, чем ИГИЛ - Маккейн

Сенатор-республиканец Джон Маккейн глубоко убежден, что российский президент Владимир Путин предоставляет большую угрозу мировой безопасности.
Об этом сообщает ABC News. По его словам, террористическая организация "Исламское государство" совершает жестокие нападение среди мирного населения.
Однако русские пытались уничтожить основу демократии, в частности, изменить исход американских выборов.
"Я не видел никаких доказательств, что россияни в этом преуспели, но они пытались, и все еще пытаются повлиять на выборы", - сказал Маккейн.
В связи с этим, США необходимо ужесточить санкции в отношении России. Поскольку, американсоке правительство ничего не сделало в ноябре прошлого года в ответ на попытки Владимира Путина изменить исход наших выборов.
"Надеюсь, что когда мы вернемся с каникул, Сенат примет санкции в отношении России", - подчеркнул Джон Маккейн.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского правительства Владимир Гройсман считает, что Российская Федерация несет серьезную угрозу всему демократическому миру.