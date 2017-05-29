Путин предоставляет большую опасность, чем ИГИЛ - Маккейн

Об этом сообщает ABC News. По его словам, террористическая организация "Исламское государство" совершает жестокие нападение среди мирного населения.

Однако русские пытались уничтожить основу демократии, в частности, изменить исход американских выборов.

"Я не видел никаких доказательств, что россияни в этом преуспели, но они пытались, и все еще пытаются повлиять на выборы", - сказал Маккейн.

В связи с этим, США необходимо ужесточить санкции в отношении России. Поскольку, американсоке правительство ничего не сделало в ноябре прошлого года в ответ на попытки Владимира Путина изменить исход наших выборов.

"Надеюсь, что когда мы вернемся с каникул, Сенат примет санкции в отношении России", - подчеркнул Джон Маккейн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского правительства Владимир Гройсман считает, что Российская Федерация несет серьезную угрозу всему демократическому миру.

