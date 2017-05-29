Порошенко уволил заместителя командующего Нацгвардии

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Уволить Рудницкого Валерия Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Стоить отметить, Рудницкий занимал пост заместителя командующего Нацгвардии Украины по общественной безопасности с мая 2014 года.

Кроме того, он уже занимал должность заместителя командующего Внутренних войск Министерства внутренних дел Украины.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Петр Порошенко поручил подготовить проведение военного парада в Киеве 24 августа.