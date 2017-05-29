НБУ прокомментировал ситуацию с новой банкнотой

В сообщении говорится, что Национальный банк Украины постоянно работает над оптимизацией номинального ряда банкнот, изучает потребности общества и экономики по достаточности тех или иных денежных знаков. Однако, что касается печати банкноты в 1000 грн, было сказано, что информация о банкнотах Украины новых образцов до официального сообщения Национального банка Украины о них является государственной тайной.

И при этом только после решения Правления Национального банка Украины о введении в обращение банкнот Украины новых образцов информация об этом будет обнародована.

Ранее УРА-Информ сообщал, что источник в НБУ рассказал о печати банкноты номиналом тысяча гривен.