04:00 29.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На одесском побережье нашли несколько десятков мертвых дельфинов - ФОТО

В Одесской области в воскресенье утром, 28 мая, на морское побережье волнами вынесло несколько десятков мертвых дельфинов.

На одесском побережье нашли несколько десятков мертвых дельфинов - ФОТО

Ученые предполагают, что животные погибли из-за произвола браконьеров. Как сообщает на своей странице в Facebook председатель Килийского районного совета Павел Бойченко, браконьеры расставляют в море рыбацкие сетки для ловли осетровых.

В эти ловушки попадают дельфины, которые погибают от удушья. Затем их просто выбрасывают в море, - пояснил он, добавив, что за последние дни на побережье обнаружено несколько десятков трупов в районе Вилково - Приморское.

При этом Бойченко отметил, что те, кто крышует такое беззаконие должны быть наказаны. Уже в понедельник по факту гибели морских животных в прокуратуру и полицию будут направлены соответствующие запросы, - заверил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пресс-служба местной прокуратуры города Новороссийска сообщила, что в акватории Черного моря зафиксировали гибель около 70 дельфинов.


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