На Черниговщине ликвидирован конвертцентр с оборотом 50 миллионов гривен

Его оборон составлял 50 миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, его организаторы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики Киева, Харькова, Черниговской и Донецкой областей.

Они оформляли незаконные налоговые кредиты по НДС и переводили безналичных средств в наличные. При этом в своей работа злоумышленники использовали 15 транзитно - конвертационных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, на счета которых перечислялись безналичные деньги.

Вместе с тем, чтобы прикрыть вывод денег в теневой оборот, участники преступной группы организовали незаконную продажу сигарет за наличный расчет без отражения в налоговом учете. Документально продажа табачных изделий отображалась в адрес фиктивных предприятий, формируя таким образом избыточный фиктивный кредит по НДС.

В дальнейшем, теневая наличность вместе с поддельными документами передавалась заказчикам, а 10-13% дельцы оставляли себе как вознаграждение. Полиция провела ряд обысков и изъяла 325 тысяч гривен наличными в национальной и иностранной валюте, 269 тысяч пачек сигарет, стоимостью 6,5 миллиона гривен, 15 печатей фиктивных предприятий, черновая бухгалтерия, компьютерная техника и другие доказательства незаконной деятельности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ивано-Франковске полиция обнаружила и ликвидировала конвертационный центр. Его месячный оборот, по предварительным данным, составлял более полутора миллиона гривен. Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, организаторами "конверта" стали трое местных жителей.