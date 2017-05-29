Луценко пообещал подать апелляцию на решение Печерского суда в отношении бывших налоговиков

Меня возмутило уже первое решение этого суда. Об этом в воскресенье, 28 мая, в эфире одного из украинских телеканалов заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

При этом генпрокурор отметил, что закон не позволяет ему делать какие-то категоричные заявления по судей, но была проведена колоссальная работа тысяч людей.

Это было такое филигранное сотрудничество различных спецслужб, когда нам удалось даже не допустить утечки информации, провести все как по нотам и вертолеты были не для шоу, а для того, чтобы вовремя доставить людей в Киев и пойди в суд за санкциями, - пояснил Луценко. Он также добавил, что все это было сделано и тем не менее есть решения, которые мы, конечно, будем оспаривать.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, более 1700 сотрудников Национальной полиции и около 500 военных прокуроров провели обыски в 15 областях Украины. Они связанные с делом об экономических преступлениях времен бывшего президента Виктора Януковича. Всего сейчас проводится 454 обыски, в результате которых 23 человека уже задержаны.

Вместе с тем суд всех их отпустил под минимальный залог.