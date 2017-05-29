Количество жертв наводнения в Шри-Ланке превысило 160 человек - ФОТО

По состоянию на утром понедельника, 29 мая, количество жертв наводнения на Шри-Ланке достигло 164 человек.
Еще 104 человека считаются пропавшими без вести. Как сообщает The Times of India, ссылаясь на данные местного Центра реагирования на чрезвычайные происшествия,
около 88 человек врачи доставили в больницы с травмами различной степени.
В стране повреждены или полностью разрушены около двух тысяч зданий. Вместе с тем полиция сообщает, что в южной части Шри-Ланки разбился вертолет Ми-17, который доставлял гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения. Летательный аппарат рухнул на жилой дом. К счастью никто из мирных граждан не пострадал.
В то же время синоптики предупреждают, что сегодня и завтра в стране ожидается еще больше осадков, что может помешать спасательным операциям.
Напомним, в Шри-Ланке уже несколько дней не прекращаются сильнейшие за 14 лет ливни.
Как сообщал УРА-Информ, в результате стихийного бедствия всего пострадали 442,3 тысячи людей. Около 500 человек покинули свои дома.