Количество жертв наводнения в Шри-Ланке превысило 160 человек - ФОТО

Еще 104 человека считаются пропавшими без вести. Как сообщает The Times of India, ссылаясь на данные местного Центра реагирования на чрезвычайные происшествия,

около 88 человек врачи доставили в больницы с травмами различной степени.

В стране повреждены или полностью разрушены около двух тысяч зданий. Вместе с тем полиция сообщает, что в южной части Шри-Ланки разбился вертолет Ми-17, который доставлял гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения. Летательный аппарат рухнул на жилой дом. К счастью никто из мирных граждан не пострадал.

В то же время синоптики предупреждают, что сегодня и завтра в стране ожидается еще больше осадков, что может помешать спасательным операциям.

Напомним, в Шри-Ланке уже несколько дней не прекращаются сильнейшие за 14 лет ливни.

Как сообщал УРА-Информ, в результате стихийного бедствия всего пострадали 442,3 тысячи людей. Около 500 человек покинули свои дома.