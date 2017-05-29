Китай запустил новую систему спутниковой навигации - ВИДЕО

Это крупнейшая в стране и с самым широким покрытием система. Она состоит из 2700 базовых станций, национальной базы данных и 30 баз данных регионального уровня.

Как сообщает Синьхуа, ссылаясь на слова заместителя главы Государственного управления геодезии, картографии и геоинформации КНР Ли Вэйсэня, система характеризуется повышенной скоростью, точностью и более широким покрытием, она будет совместима с другими системами спутниковой навигации, включая Бэйдоу и GPS, сообщил Ли Вэйсэнь.

Вместе с тем в Управлении заявили, что система сможет предоставлять услуги позиционирования транспорту, скорой помощи, а также службам городского планирования и управления.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе на орбиту вывели второй наноспутник Украины. Спутник PolyITAN-2, созданный специалистами Киевского политехнического института, уже вышел на связь. Его главная задача – исследование изменений климата.