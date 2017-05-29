18:30 29.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Адвокат Януковича отказался от суда присяжных

Защита Виктора Януковича в деле о госизмене экс-президента Украины отказалась от участия в процессе суда присяжных.

Адвокат Януковича отказался от суда присяжных

Сообщается, что защита выступила за рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в составе трех профессиональных судей без привлечения присяжных. Об этом сообщает УНН.

Адвокат подсудимого Виталий Сердюк настаивает на том, чтобы рассмотрение всех вопросов, связанных с этим делом, в том числе подготовительного заседания, проводилось исключительно в составе трех профессиональных судей. Адвокат утверждает, что почти 70% присяжных-судей, которые объявлены на сайте КГГА, это лица, которые ранее работали в правоохранительных органах. Именно это стало причиной нежелания привлекать их в дело.

Ранее УРА-Информ сообщал, что  Янукович не вышел на видеосвязь в суде. 


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