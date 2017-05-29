15:35 29.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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98 силовиков погибло с начала года в зоне АТО, - Геращенко

В течение нынешнего года в местах, где проводится АТО, уже погибло 98 украинских воинов. 

98 силовиков погибло с начала года в зоне АТО, - Геращенко

Эти сведения сегодня в процессе проведения встречи с представителями участников ОБСЕ распространила первый замглавы парламента Украины И. Геращенко. Согласно ее словам – лишь за 2017-ый год уже погибли от военных действий на востоке 98 воинов. Кроме того, имеются также и обстрелы мирного населения со стороны террористов. Потому сейчас вообще не идет речь про политический блок – подчеркнула Геращенко. При этом также известно про гибель больше двух тысяч воинов в местах проведения АТО.

Как сообщал УРА-Информ, в течение суток семеро силовиков ранены в местах проведения АТО.


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