Водоснабжение в Красногоровке полностью восстановлено, - ГосЧС

Как сообщила спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Вероника Бахал, в результате артобстрела был поврежден водопровод диаметром 280 мм. Без воды осталось две тысячи человек в частном жилом секторе.

Однако спасательным службам удалось восстановить подачу воды в дома. Сейчас водоснабжение работает, все в порядке, поврежден только самоточный канализационный коллектор диаметром 560 мм, - заверила она, добавив, что в городе на данный момент ликвидацией последствий утренних обстрелов занимаются 30 спасателей и пять единиц техники.

В ведомстве также рассказали, что спасателям уже удалось разобрать завалы в здании школы №2.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате сегодняшнего обстрела боевиками города Красногоровка Донецкой области повреждено 29 знаний. Разрушены школа и больница. Ранения получили восемь человек. Такие данные в воскресенье, 28 мая, на своей страничке в Facebook обнародовал заместитель главы Национальной полиции Украины, начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.