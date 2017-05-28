Во Франции появилась дорога, заряжающая электромобили

Об этом сообщает официальный сайт Renault.

Как отмечается, инновационное дорожное полотно может передавать электрокару до 20 кВт энергии во время движения.

Кроме того, испытательный трек длиной в 100 метров разделен на четыре отрезка.

В свою очередь машина может принимать энергию во время движения в каком-либо направлении.

Также сообщается, что максимальная мощность зарядки — 20 кВт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине появится свой электромобиль. Так, транспортное средство будет вмещать шесть человек и сможет проехать до 150 км без подзарядки.