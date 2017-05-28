В Красногоровке повреждено 29 знаний, восемь человек ранены - ФОТО, ВИДЕО

Разрушены школа и больница. Ранения получили восемь человек. Такие данные в воскресенье, 28 мая, на своей страничке в Facebook обнародовал заместитель главы Национальной полиции Украины, начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его информации, из общего числа пострадавших вследствие обстрела лишь трое являются гражданскими лицами, это две женщины и мужчина. К счастью, погибших среди местного населения нет, - заверил он.

Он также рассказал, что обстрел длился два с половиной часа и полиция квалифицировала инцидент как террористический акт. Открыто уголовное дело по статье Уголовное Кодекса Украины Террористический акт, - пояснили в пресс-службе Национальной полиции Украины, добавив, что полицейские и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оказывают помощь населению.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня утром боевики начали обстрел Красногоровки с использованием тяжелого вооружения утром в воскресенье. Ранее сообщалось о повреждении семи жилых домов, в том числе пятиэтажного многоквартирного, здания школы и больницы. Начавшиеся в результате обстрела пожары в школе и больнице впоследствии были ликвидированы.